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Сбер поздравляет студентов с Днём знаний и дарит им возможность построить карьеру мечты

SberPress
6 часов назад

В День знаний Сбер запустил для студентов спецпроект World Of Students с полезными советами по выживанию во время семестра, сессии, госэкзамена и стажировки.

Лайфхаками со студентами делятся сотрудники Сбера на специальном лендинге, доступном по ссылке https://first.sbergraduate.ru. На странице о ни рассказывают, чему научились в студенчестве, и о каких упущенных возможностях жалеют.

Там же пользователи найдут игру, которая поможет прокачать им необходимые для студенческой жизни навыки в лёгкой весёлой форме. После успешного прохождения испытания игроки получат предложение подать заявку на стажировку в Сбере.

Для студентов стажировка в Сбере — это первый серьёзный шаг на пути к карьере мечты. Она даёт возможность работать, прокачивать профессиональные навыки и при этом не отнимает время от учёбы.

Самые любознательные студенты смогут посетить видеоэкскурию по Сберу — на сайте размещён небольшой ролик, отражающий атмосферу в команде — дружелюбную, зажигательную и молодёжную. Все, кого захватит эта энергия, смогут здесь же заполнить анкету и подать заявку на стажировку.

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