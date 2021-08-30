Назван недостаток новой PlayStation 5

Консоль Sony новой ревизии имеет более легкий вес, но нагревается сильнее, чем старая. Об этом в видео на YouTube сообщил блогер Остин Эванс (Austin Evans).

Фото: Justin Sullivan / Getty Images Justin Sullivan / Getty Images

Он заказал PlayStation 5 новой ревизии, которая стала доступна в продаже в конце лета. Автор произвел демонтаж приставки и обратил внимание на конструктивные отличия между консолями разных версий. Как оказалось, актуальная приставка стала легче девайса первой ревизии примерно на 300 граммов из-за того, что инженеры Sony снизили габариты радиатора.

Эванс отметил, что не понимает, почему специалисты корпорации решили заменить радиатор спустя всего девять месяцев после выхода консоли в продажу. Данный апгрейд блогер назвал основным недостатком PS5 новой ревизии, так как приставка стала сильнее нагреваться. По результатам тестов, температура устройства во время работы выросла на 3-5 градусов.

Также автор считает, что уменьшение размеров деталей консоли может намекать на то, что Sony работает над более компактной версией приставки. Таким устройством может стать PlayStation 5 Slim — по аналогии с вышедшей в 2016 году PS4 Slim.