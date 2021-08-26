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Названы 5 преимуществ ПК перед игровой приставкой

Ferra.ru
40 минут назад

Они помогут сделать выбор между двумя типами устройств

Названы 5 преимуществ ПК перед игровой приставкой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Блогер портала iXBT.com поделился мнением о достоинствах игровых компьютеров.

Всего причин выбрать для игр компьютер, а не консоль для пользователя оказалось 5. И это несмотря на большую стоимость сборки подобного ПК.

  1. Производительность. Игровые модели ПК очень дорогие, но автор считает, что оно того стоит. Потому что благодаря этому можно добиться прекрасной производительности. К тому же производительность и качество изображения можно легко настроить.
  2. Большая библиотека и доступность игр. Это практически все игры, как новые, так и старые, в том числе для приставок.
  3. Наличие модификаций. Моды дают возможность сделать игру интереснее и разнообразнее. К тому же благодаря им создавались новые жанры игр и сами игры.
  4. Возможность апгрейда и расширяемости. Конечно, стоит это дорого. Но сам факт того, что так можно прокачать компьютер, не меняя все запчасти, важен.
  5. Универсальность. Консоль используется для игр, а игровой компьютер способен выполнять ещё очень много задач, помимо геймерских. Он может стать домашним сервером, учебным пособием и др.
Игры,iXBT.com,
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