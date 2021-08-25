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Кто занимается распределением денег в российском бюджете

ТАСС
1 час назад

ТАСС подготовил спецпроект "Стадии принятия бюджета" о том, как и кем утверждается федеральный бюджет страны. Над этим документом работают не пару месяцев, как может показаться из новостей, а целых 10.

Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Фото: ТАССТАСС

Проект состоит из трех частей. Сначала читатель может познакомиться с участниками бюджетного процесса и узнать, за что отвечает каждое ведомство и структура. Затем при помощи интерактивной визуализации пошагово рассмотреть тот путь, который проходит федеральный бюджет: от стадии составления проекта до подписания закона президентом. Проект реализован в виде интерактивной схемы с подсказками: это поможет вам не запутаться.

Подробнее узнать о том, как принимают бюджет нашей страны, можно по ссылке.

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