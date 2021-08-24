Раскрыто будущее магазина игр для PlayStation

Sony запатентовала новую версию своего цифрового магазина PS Store. Об этом сообщает издание Op Attack.

Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash Caspar Camille Rubin / Unsplash

Описание нового интерфейса магазина для консолей PlayStation появилось в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно документу, страница с каждой игрой в Playstation Store будет более информативной. Она будет включать в себя не только краткое описание, но и плеер, демонстрирующий часть игрового процесса в игре, а также список с актуальными патчами, дополнениям и DLC.

Из раскрытой заявки следует, что кроме общей информации на странице можно будет посмотреть прогресс геймера, если тайтл находится в медиатеке пользователя, а также количество достижений, рекордов и список играющих друзей.

Журналисты полагают, что новый дизайн PS Store позволит пользователям проще находить в магазине игры, которые могли бы им понравиться. В настоящее время, по словам авторов, интерфейс PS Store слишком сильно перегружен различными элементами, а поиск тайтлов затруднен.

Последний крупный апдейт PS Store состоялся в 2020 году, когда программисты Sony обновили магазин под консоли нового поколения.