Вышел первый трейлер Call of Duty: Vanguard и открылись предзаказы — 3499 рублей на ПК

Activision открыла предварительные заказы Call of Duty : Vanguard в магазинах Battle.net, PS Store и Microsoft Store. Игра действительно выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Все, кто оформит предзаказ, получат ранний доступ к альфа-тестированию, его даты пока неизвестны. Кроме того, им достанутся скины на оружие.

Демонстрацию Call of Duty: Vanguard провели в Warzone с помощью специального ивента. Сначала на карте появился бронированный поезд с зенитными орудиями на крыше, который игрокам предстояло уничтожить. После этого запустилась кат-сцена, во время которой небо Верданска оказалось под завязку набито бомбардировщиками. Как только они уничтожили город, запустился трейлер Vanguard.