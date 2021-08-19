В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Вышел первый трейлер Call of Duty: Vanguard и открылись предзаказы — 3499 рублей на ПК

Чемпионат.com
4 часа назад

Activision открыла предварительные заказы Call of Duty: Vanguard в магазинах Battle.net, PS Store и Microsoft Store. Игра действительно выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Все, кто оформит предзаказ, получат ранний доступ к альфа-тестированию, его даты пока неизвестны. Кроме того, им достанутся скины на оружие.

Вышел первый трейлер Call of Duty: Vanguard и открылись предзаказы — 3499 рублей на ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Официальный трейлер:

Battle.net:

PS Store:

Microsoft Store:

Демонстрацию Call of Duty: Vanguard провели в Warzone с помощью специального ивента. Сначала на карте появился бронированный поезд с зенитными орудиями на крыше, который игрокам предстояло уничтожить. После этого запустилась кат-сцена, во время которой небо Верданска оказалось под завязку набито бомбардировщиками. Как только они уничтожили город, запустился трейлер Vanguard.

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители