Найден способ играть в PlayStation бесплатно

Пользователи PlayStation нашли способ скачивать некоторые игры для консолей бесплатно. Об этом сообщает издание GamesRadar.

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Об уязвимости в магазине PS Store рассказал 16 августа пользователь форума Resetera. Ему удалось скачать для своей PlayStation 4 игру, включенную в коллекцию подписки PS Plus, однако доступную бесплатно только для игроков PS5. Посетитель форума объяснил алгоритм получения бесплатного тайтла на примере Resident Evil 7.

Чтобы скачать на приставку копию игры, пользователь должен быть подписан на сервис PS Plus. Затем нужно загрузить демоверсию тайтла и нажать на кнопку, предназначенную для получения полной версии игры. В итоге продукт из PS Store будет продан пользователю со стопроцентной скидкой. Кроме игры серии Resident Evil энтузиасту удалось бесплатно получить Final Fantasy XV Royal Edition, Battlefield 1 и Monster Hunter: World.

По словам журналистов, некоторое время описанная уязвимость позволяла скачивать игры бесплатно, однако затем Sony устранила проблему. Неясно, что будет с загруженными геймерами играми: специалисты считают, что модераторы могут как отозвать лицензию и игрока, так и заблокировать его аккаунт. Sony пока что не прокомментировала инцидент. Однако авторы заметили, что из PS Store исчезли демо-версии указанных игр.