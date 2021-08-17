Microsoft выпустит обновление интерфейса Xbox Series X

В сети появилась информация о ближайших планах Microsoft. Компания намерена обновить интерфейс своей новейшей консоли — Xbox Series X.

Сообщается, что доступ к нововведению уже получили участники программы Alpha Insiders. Суть обновления заключается в увеличении разрешения пользовательского интерфейса до 4К, говорится на сайте Xbox.

Казалось бы, не такое уж и значительное улучшение. Но учитывая, что Xbox Series X создан для 4К-гейминга, более удивительно, что Microsoft не внедрила высокое разрешение ещё на старте консоли.