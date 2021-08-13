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В Steam вышел бесплатный экшен Blood Spear, вдохновлённый Dark Souls

Чемпионат.com
26 минут назад

13 августа студия Blood Spear Dev выпустила в Steam бесплатный мрачный экшен под названием Blood Spear. По духу и атмосфере игра похожа на серию Dark Souls. Первый ролик с демонстрацией игрового процесса вышел в конце июня 2021 года.

По сюжету, главный герой по имени Кровавое Копьё пробуждается и пытается утолить свою жажду. Он способен вселяться в тела павших воинов и овладевать их способностями. Например, высасывать из врагов здоровье или телепортироваться на короткие расстояния. В качестве оружия персонаж использует копье, которое можно метать и использовать в ближнем бою.

Авторы отмечают, что изначально Blood Spear была небольшим студенческим проектом. Команда энтузиастов решила создать мрачный экшен, похожий на Dark Souls. Их тайтл заметили в школе Isart Digital и наградили за работу. После этого разработчики решили выпустить игру в Steam.

Аналитическая фирма Tapjoy провела исследование и выяснила, что 90% родителей любят играть на смартфоне, причём у 79% опрошенных — это любимое хобби.

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