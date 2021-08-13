Rockstar перевыпустит культовые части GTA

Разработчик Grand Theft Auto перевыпустит старые игры серии GTA. Об этом сообщает издание Kotaku.

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Как рассказали источники, Rockstar работает над новыми версиями Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas. Самая ранняя часть серии вышла в 2001 году. Все три игры будет базироваться на движке Unreal Engine и представлять собой «смесь старой и новой графики». По словам одного из инсайдеров, игра напоминает классическую GTA с модами. Пользовательский интерфейс также будет обновлен, при этом создатели намерены сохранить стиль старых игр.

Разработкой тайтлов занимается шотландское подразделение Rockstar Dundee. По словам источника, ранее студия помогала Rockstar в выпуске ремастеров. Планы компании неоднократно менялись из-за пандемии COVID-19, однако в Rockstar намерены представить переизданные версии культовых игр осенью 2021 года.

Знакомые с планами корпорации источники рассказали, что игры появятся на консолях PlayStation и Xbox старого и нового поколений, а также на портативной приставке Nintendo Switch и смартфонах в конце октября или начале ноября. Выход портированной версии для ПК может задержаться до 2022 года. Это связано с тем, что в студии ставят консольный гейминг в приоритет.

В настоящий момент Rockstar заинтересована в переиздании только вышеперечисленных игр. Однако если эксперимент окажется удачным, то компания приступит к перевыпуску и других ретро-тайтлов — например, Red Dead Redemption.