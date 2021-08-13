В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Rockstar перевыпустит культовые части GTA

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Разработчик Grand Theft Auto перевыпустит старые игры серии GTA. Об этом сообщает издание Kotaku.

Rockstar перевыпустит культовые части GTA
Фото: СкриншотСкриншот

Как рассказали источники, Rockstar работает над новыми версиями Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas. Самая ранняя часть серии вышла в 2001 году. Все три игры будет базироваться на движке Unreal Engine и представлять собой «смесь старой и новой графики». По словам одного из инсайдеров, игра напоминает классическую GTA с модами. Пользовательский интерфейс также будет обновлен, при этом создатели намерены сохранить стиль старых игр.

Разработкой тайтлов занимается шотландское подразделение Rockstar Dundee. По словам источника, ранее студия помогала Rockstar в выпуске ремастеров. Планы компании неоднократно менялись из-за пандемии COVID-19, однако в Rockstar намерены представить переизданные версии культовых игр осенью 2021 года.

Знакомые с планами корпорации источники рассказали, что игры появятся на консолях PlayStation и Xbox старого и нового поколений, а также на портативной приставке Nintendo Switch и смартфонах в конце октября или начале ноября. Выход портированной версии для ПК может задержаться до 2022 года. Это связано с тем, что в студии ставят консольный гейминг в приоритет.

В настоящий момент Rockstar заинтересована в переиздании только вышеперечисленных игр. Однако если эксперимент окажется удачным, то компания приступит к перевыпуску и других ретро-тайтлов — например, Red Dead Redemption.

Одной из самых ожидаемых геймерами игр от Rockstar является GTA VI — продолжение серии Grand Theft Auto. В конце июня известный блогер Том Хендерсон (Tom Henderson) заявил, что релиз тайтла состоится не раньше 2024 года.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители