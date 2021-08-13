Выживание на морозе — состоялся анонс игры Frostpunk 2

Сообщается, что события сиквела будут разворачиваться спустя 30 лет после событий первой части, а игрокам вновь предстоит возглавить город, жители которого страдают от нехватки ресурсов. Релиз Frostpunk 2 ожидается на PC — точная дата выхода пока не названа.