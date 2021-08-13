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Выживание на морозе — состоялся анонс игры Frostpunk 2

ИА Regnumиещё 3
47 минут назад

11 bit studios официально анонсировала продолжение игры Frostpunk. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале студии.

Выживание на морозе: Состоялся анонс игры Frostpunk 2
Фото: СкриншотСкриншот

Сообщается, что события сиквела будут разворачиваться спустя 30 лет после событий первой части, а игрокам вновь предстоит возглавить город, жители которого страдают от нехватки ресурсов. Релиз Frostpunk 2 ожидается на PC — точная дата выхода пока не названа.

Напомним, что Frostpunk — это градостроительный симулятор, посвящённый выживанию людей в экстремально низких температурных условиях. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков.

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