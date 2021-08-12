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"Талибан" объявил о полном захвате Кандагара

Газета.Ru
3 часа назад

Террористическое движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило о захвате второго по величине города в стране Кандагара. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь движения.

"Талибан" объявил о полном захвате Кандагара
Фото: ReutersReuters

«Кандагар полностью завоеван», — написал он.

Ранее заместитель губернатора Джаузджана Абдула Кадира Малиачлены заявил о том, что талибы полностью захватили северную провинцию Афганистана Джаузджан. По его словам, правительственные силы отступили в район в 15 км к востоку от столицы провинции Шибергана.

23 июля неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар в Афганистане после захвата района талибами.

В последнее время «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

* Организация запрещена в России

Игры,Талибан,Россия,Кандагар,
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