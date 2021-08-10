Создатель PUBG стал миллиардером

Чанг Бён-гю, основатель южнокорейского разработчика онлайн-игр Krafton, стал миллиардером и увеличил свой капитал до 2,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

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Акции Krafton закрылись на Корейской бирже на уровне 454 000 вон (394 доллара США) за штуку. Первоначальная цена составляла 498 000 вон (433 доллара США). В прошлом месяце Krafton снизила целевую цену IPO почти на четверть после того, как финансовый регулятор Кореи попросил компанию пересмотреть проспект эмиссии из-за подозрений, что ее оценка была слишком высокой. Кроме того, законодательные ограничения на онлайн-игры в Китае также оказали влияние на ситуацию на рынке.

Несмотря на падение акций компании, Бён-гю смог увеличить свой капитал почти в три раза. Компания Krafton, стоящая за созданием популярной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), имеет рыночную капитализацию в 22,2 триллиона вон (19,3 миллиарда долларов) — больше, чем у любого другого разработчика игр, зарегистрированного в Корее.

48-летний Бён-гю является председателем правления Krafton и ее крупнейшим акционером, владеющим около 14 процентов акций. Его жена Чон Сын Хе владеет почти 1 процентом акций компании. Forbes оценивает стоимость активов Бён-гю и его жены в 2,9 миллиарда долларов (по сравнению с 990 миллионами долларов непосредственно перед IPO).

Чанг Бён-гю впервые попал в список 50 самых богатых людей Кореи в 2019 году с чистым капиталом в 890 миллионов долларов. В начале 2021 года он стал миллиардером, а в апреле дебютировал в списке мировых миллиардеров.