Sony анонсировала новую функцию PlayStation 5

Sony разрешила использовать сторонние SSD-накопители для расширения памяти приставки нового поколения. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

С 29 июля пользователи PS5 смогут использовать слот M.2 для подключения сторонних накопителей. Это позволит владельцам консолей расширить встроенную память устройства и сохранить большее количество игр и мультимедийного контента. В первую очередь функция будет доступна для участников программы бета-тестирования. Примерные сроки разблокировки данной опции для всех пользователей не раскрываются.

Sony также перечислила требования, которым должны отвечать совместимые накопители. Для PS5 можно использовать NVMe-накопители с интерфейсом PCIe 4.0 и минимальной скоростью чтения 5,5 гигабит в секунду. Ширина модуля ограничивается 22 миллиметрами. Диапазон емкости накопителей составляет от 250 гигабайт до четырех терабайт. При необходимости геймеры могут использовать элементы охлаждения и радиаторы.

Для установки SSD-накопителя инженеры японской компании рекомендуют разместить консоль на твердой горизонтальной и хорошо освещенной поверхности. Затем с помощью крестовой отвертки нужно отсоединить винты и снять заглушку со слота.

«Прежде чем приступить к установке или снятию, прикоснитесь к металлическому заземленному предмету, чтобы снять статическое электричество с вашего тела», — отмечают специалисты.

В консолях Xbox Series X/S для расширения памяти можно использовать только совместимые накопители от компании Seagate.