Центр Новосибирска воссоздали в Minecraft

Команда киберспортсменов из СНГ TeamCIS за три недели воссоздала центр Новосибирска в компьютерной игре Minecraft. Кадры виртуального города опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На ролике можно увидеть здание театра оперы и балета — величественное строение с колоннами и стеклянным куполом. Центральная площадь с театром окружена широкими проспектами, жилыми и административными зданиями.

Вокруг учреждения разбиты клумбы и высажена «цифровая» растительность — деревья, кустарники и цветы. Создатели тщательно подошли к воспроизведению городских деталей — фонарей, разметки на дорогах, фасадов домов и расположению окон.