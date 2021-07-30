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Центр Новосибирска воссоздали в Minecraft

Lenta.ru
1 час назад

Команда киберспортсменов из СНГ TeamCIS за три недели воссоздала центр Новосибирска в компьютерной игре Minecraft. Кадры виртуального города опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Центр Новосибирска воссоздали в Minecraft
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На ролике можно увидеть здание театра оперы и балета — величественное строение с колоннами и стеклянным куполом. Центральная площадь с театром окружена широкими проспектами, жилыми и административными зданиями.

Вокруг учреждения разбиты клумбы и высажена «цифровая» растительность — деревья, кустарники и цветы. Создатели тщательно подошли к воспроизведению городских деталей — фонарей, разметки на дорогах, фасадов домов и расположению окон.

Отмечается, что команда TeamCIS воссоздает в Minecraft природные и архитектурные достопримечательности России — за последнее время игроки представили «кубические» Ленские столбы, деловой центр Москва-Сити, а также исторические районы Санкт-Петербурга.

Игры,Новосибирск,
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