В вузах России появятся занятия по киберспорту

В некоторых крупных вузах России планируют ввести занятия по киберспортивной дисциплине. Правительство хочет проводить курсы не только для улучшения имеющихся навыков, но и для подготовки полноценных разработчиков видеоигр. Все это хотят реализовать к декабрю 2022 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

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«Это самые разные сферы — наука, культура, спорт, творчество и в том числе киберспорт. Так, например, турниры по киберспорту проводились в Международном детском центре ''Артек'', а также Российским движением школьников. Участие в киберспортивных турнирах повышает навыки командной работы», — рассказали в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Известно, что инициатором идеи выступила компания «Ростелеком». По словам представителей компании, видеоигры отлично развивают интерес к обучению, а также многие другие полезные навыки. Например, умение поддерживать коммуникацию, нестандартно мыслить и другое. До 2024 года на финансирование запланированной программы уйдет около 17,6 миллиарда рублей, притом 8,6 миллиарда рублей из этой суммы должны выделить из государственного бюджета.