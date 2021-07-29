В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В вузах России появятся занятия по киберспорту

Чемпионат.com
1 час назад

В некоторых крупных вузах России планируют ввести занятия по киберспортивной дисциплине. Правительство хочет проводить курсы не только для улучшения имеющихся навыков, но и для подготовки полноценных разработчиков видеоигр. Все это хотят реализовать к декабрю 2022 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

В вузах России появятся занятия по киберспорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это самые разные сферы — наука, культура, спорт, творчество и в том числе киберспорт. Так, например, турниры по киберспорту проводились в Международном детском центре ''Артек'', а также Российским движением школьников. Участие в киберспортивных турнирах повышает навыки командной работы», — рассказали в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Известно, что инициатором идеи выступила компания «Ростелеком». По словам представителей компании, видеоигры отлично развивают интерес к обучению, а также многие другие полезные навыки. Например, умение поддерживать коммуникацию, нестандартно мыслить и другое. До 2024 года на финансирование запланированной программы уйдет около 17,6 миллиарда рублей, притом 8,6 миллиарда рублей из этой суммы должны выделить из государственного бюджета.

Киберспорт признали видом спорта в России ещё в 2016 году. С тех пор стало официальным проведение соревнований, присвоение спортивных разрядов и разработка программ по подготовке судей и тренеров. С каждым годом объём рынка киберспорта стремительно растёт и развивается.

Игры,Ростелеком,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители