World of Tanks не вошла в топ-10 игр мира

Вторую и третью строчки в России заняли Need for Speed и Minecraft, а в мировом рейтинге те же позиции достались PUBG и FIFA. В РФ симулятор футбола обосновался на четвёртом месте, а PUBG не вошла в топ-20. CS:GO и Dota 2 в России расположились на восьмой и десятой позициях соответственно, в мире они не попали в первую десятку. Данные собраны на основе опроса интернет-пользователей в возрасте от 16 до 64 лет. Им предлагалось назвать игры, которые они запускали за последние 12 месяцев.