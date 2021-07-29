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Исследование: World of Tanks — самая популярная игровая серия в России, в мире она не вошла в топ-10

CyberSport.ru
20 минут назад

World of Tanks стала самой популярной игровой франшизой в России, а в мире первое место в аналогичном рейтинге досталось Call of Duty. Данные взяты из отчёта аналитического исследования Wargaming совместно с Global Web Index.

World of Tanks не вошла в топ-10 игр мира
Фото: СкриншотСкриншот

Вторую и третью строчки в России заняли Need for Speed и Minecraft, а в мировом рейтинге те же позиции достались PUBG и FIFA. В РФ симулятор футбола обосновался на четвёртом месте, а PUBG не вошла в топ-20. CS:GO и Dota 2 в России расположились на восьмой и десятой позициях соответственно, в мире они не попали в первую десятку. Данные собраны на основе опроса интернет-пользователей в возрасте от 16 до 64 лет. Им предлагалось назвать игры, которые они запускали за последние 12 месяцев.

Wargaming и GWI также оценили популярность франшиз среди разных возрастных групп. Среди российских геймеров только пользователи в возрасте 16-24 лет на первое место поставили The Sims. Во всех остальных рейтингах лидером стала World of Tanks.

Wargaming и GWI
Игры,Россия,
18+
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