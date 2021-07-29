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В некоторых штатах США запретили продажу игровых ПК

Ferra.ru
1 час назад

Плохие новости для геймеров, проживающих в Калифорнии, Колорадо, Гавайях, Орегоне, Вермонте и Вашингтоне — именно в этих штатах США теперь нельзя купить мощные игровые ПК.

В некоторых штатах США запретили продажу игровых ПК
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что данный запрет вступил в силу в июле. Обусловлен он тем, что производительные компьютеры потребляют много электроэнергии ввиду требований к энергоэффективности. Так, пользователи, которые оформляют покупку на игровые ПК, начали получать оповещения о том, что заказ отменен.

В этой связи компания Dell решила перестать поставлять определенные модели в магазины. В частности, речь о Alienware Aurora R12 и Alienware Aurora R10. Отмечается, что при оформлении покупки устройств, проживающими в определенных штатах США, выводится предупреждение. В то же время, пользователям все еще доступны для покупки ПК, которые потребляют меньше энергии. Данные ограничения затрагивают новейшие устройства, которые произведены после 1 июля 2021 года.

Игры,Соединенные Штаты,
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