В некоторых штатах США запретили продажу игровых ПК

Плохие новости для геймеров, проживающих в Калифорнии, Колорадо, Гавайях, Орегоне, Вермонте и Вашингтоне — именно в этих штатах США теперь нельзя купить мощные игровые ПК.

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Сообщается, что данный запрет вступил в силу в июле. Обусловлен он тем, что производительные компьютеры потребляют много электроэнергии ввиду требований к энергоэффективности. Так, пользователи, которые оформляют покупку на игровые ПК, начали получать оповещения о том, что заказ отменен.