Авторы Phasmophobia на масштабное обновление

Студия Kinetic Games намекнула, что вскоре внесёт в многопользовательскую хоррор-игру Phasmophobia значительные изменения. Об этом 28 июля сообщил портал PCGamesN.

Фото: Kinetic Games Kinetic Games

«Большие вещи впереди», — написали разработчики в публикации на twitter-странице проекта.

Пока Kinetic Games не стала раскрывать подробности, однако поклонники игры предполагают, что студия переделает в Phasmophobia системы прогресса, целей, уровней, а также внесёт изменения в экипировку и режимы сложности.