В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Авторы игры Phasmophobia намекнули, что работают над масштабным обновлением

ИА Regnum
3 часа назад

Студия Kinetic Games намекнула, что вскоре внесёт в многопользовательскую хоррор-игру Phasmophobia значительные изменения. Об этом 28 июля сообщил портал PCGamesN.

Авторы Phasmophobia на масштабное обновление
Фото: Kinetic GamesKinetic Games

«Большие вещи впереди», — написали разработчики в публикации на twitter-странице проекта.

Пока Kinetic Games не стала раскрывать подробности, однако поклонники игры предполагают, что студия переделает в Phasmophobia системы прогресса, целей, уровней, а также внесёт изменения в экипировку и режимы сложности.

Напомним, Phasmophobia предлагает геймерам выступить в роли охотников за призраками. Релиз игры в формате раннего доступа состоялся в Steam 18 сентября 2020 года.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители