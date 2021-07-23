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Google создал игру в честь старта Олимпиады

RT на русском
1 час назад

Компания Google в честь старта Олимпийских игр в Токио представила ролевую игру на главной странице браузера Chrome и в поисковом разделе.

Google создал игру в честь старта Олимпиады
Фото: ReutersReuters

Игра выполнена в стиле классической двухмерной японской ролевой игры. Главным героем является кот, который попадает на Остров чемпионов. На острове пользователи смогут поучаствовать в мини-играх, основанных на олимпийских видах спорта.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля до 8 августа.

Ранее сообщалось, что стартовала церемония открытия Олимпийских игр в Токио.

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