Акшан присоединился к чемпионам League of Legends

MOBA League of Legends получила обновление 11.15, добавившее в игру Акшана. Этот чемпион орудует цепным пистолетом, который способен цепляться за элемент ландшафта и облетать его.
Однако более интересной выглядит пассивка W-способностей, которая превращает врага, убившего союзника, в негодяя. Если вы сможете отомстить за своего тиммейта, то он тут же возродиться, а вы получите дополнительное золото. Обо всех способностях Акшана мы рассказывали в отдельной публикации.
Остальные изменения в основном связаны с правками баланса. Разработчики усилили позабытых чемпионов, таких как Блицкранк, Шая и Кеннен, а также ослабили некоторых, в том числе предыдущего новичка Гвенн. Были внесены изменения во временном режиме «Книги абсолютных умений» и в нескольких предметов. Не обошлось и без исправлений ошибок.