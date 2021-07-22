Акшан присоединился к чемпионам League of Legends

MOBA League of Legends получила обновление 11.15, добавившее в игру Акшана. Этот чемпион орудует цепным пистолетом, который способен цепляться за элемент ландшафта и облетать его.

Фото: MMO13 MMO13

Однако более интересной выглядит пассивка W-способностей, которая превращает врага, убившего союзника, в негодяя. Если вы сможете отомстить за своего тиммейта, то он тут же возродиться, а вы получите дополнительное золото. Обо всех способностях Акшана мы рассказывали в отдельной публикации.