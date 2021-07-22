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Акшан присоединился к чемпионам League of Legends

MMO13
3 часа назад

MOBA League of Legends получила обновление 11.15, добавившее в игру Акшана. Этот чемпион орудует цепным пистолетом, который способен цепляться за элемент ландшафта и облетать его.

Акшан присоединился к чемпионам League of Legends
Фото: MMO13MMO13

Однако более интересной выглядит пассивка W-способностей, которая превращает врага, убившего союзника, в негодяя. Если вы сможете отомстить за своего тиммейта, то он тут же возродиться, а вы получите дополнительное золото. Обо всех способностях Акшана мы рассказывали в отдельной публикации.

Остальные изменения в основном связаны с правками баланса. Разработчики усилили позабытых чемпионов, таких как Блицкранк, Шая и Кеннен, а также ослабили некоторых, в том числе предыдущего новичка Гвенн. Были внесены изменения во временном режиме «Книги абсолютных умений» и в нескольких предметов. Не обошлось и без исправлений ошибок.

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