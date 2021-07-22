Сбой в работе Steam и PSN произошел по всему миру

Пользователи по всему миру стали жаловаться на проблемы в работе Steam, PSN, Epic Games Store и некоторых других сервисов. Неполадки уже пытаются устранить. Об этом сообщает телеканал «360».

Фото: кадр кадр

Согласно данным сервиса DownDetector, сбои начались 22 июля, после 19:00 по московскому времени. Не смогли войти на сайт Steam 89% пользователей. Еще 11% людей столкнулись с проблемой входа в свой аккаунт. На неполадки в работе пожаловались жители России, Белоруссии, Польши, США и других стран.