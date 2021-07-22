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В Warface стартовала «Тайная война»

Игромания.ру
1 час назад
В Warface на PC стартовал новый сезон — «Тайная война». Обновление уже доступно в Steam, Epic Games Store и магазине MY.GAMES.
В Warface стартовала «Тайная война»
Фото: СкриншотСкриншот
В шутер добавили:
  • карту «Руины» с ловушками и сменяемой топологией местности свежие наборы брони и оружия («Тень» и «Пирит»)
  • уникальных бойцов — это персонажи с предысторией и своим характером
  • систему контрактов свежий боевой пропуск.
Вдобавок недавно объединённые североамериканские и европейские сервера вскоре соединят и с СНГ-серверами. Так разработчики хотят создать единое сообщество игроков Warface.
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