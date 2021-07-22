В Warface стартовала «Тайная война»

В Warface на PC стартовал новый сезон — «Тайная война». Обновление уже доступно в Steam, Epic Games Store и магазине MY.GAMES.В шутер добавили: карту «Руины» с ловушками и сменяемой топологией местности свежие наборы брони и оружия («Тень» и «Пирит») уникальных бойцов — это персонажи с предысторией и своим характером систему контрактов свежий боевой пропуск.Вдобавок недавно объединённые североамериканские и европейские сервера вскоре соединят и с СНГ-серверами. Так разработчики хотят создать единое сообщество игроков Warface.