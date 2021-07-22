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Разработчики Among Us выпустили странный анонс обновления игры

ИА Regnum
1 час назад
Студия InnerSloth необычным образом намекнула на содержание следующего обновления онлайн-игры Among Us в стиле «Мафии». Об этом 22 июля сообщил портал Screen Rant.
Разработчики Among Us выпустили странный анонс обновления игры
Фото: SteamSteam
Разработчики опубликовали на twitter-странице проекта анимированную «фотографию настоящего космического боба». Они также написали в посте, что сейчас работают «над массой крутых вещей», которые добавит в игру следующее «большое обновление», однако пока не могут ничего о них рассказать.
Напомним, релиз Among Us состоялся 15 июня 2018 года. Игра стала лишь в 2020 году, после того, как в неё начали играть многие известные стримеры.
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