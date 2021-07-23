Раскрыто количество проданных PlayStation 5

Общее количество проданных PlayStation 5 достигло 10 миллионов штук. Об этом сообщает издание VGChartz.

Ссылаясь на собственные данные, авторы отчета сообщили, что за все время с момента поступления консоли Sony в продажу ретейлеры реализовали чуть более 10 миллионов единиц. Конкуренты из Microsoft продали за тот же период 5,9 миллиона приставок Xbox Series X/S. За все время с момента релиза Nintendo Switch — с марта 2017 года — японская компания поставила на рынок 88,4 миллиона девайсов.

Также журналисты раскрыли количество проданных игровых приставок за неделю — с 4 по 10 июля. Лидером глобального рейтинга оказалась Nintendo, которая реализовала около 360 тысяч консолей Switch. На второй позиции с показателем 235 тысяч проданных PS5 разместилась Sony. Замыкает тройку лидеров Microsoft, которая продала 116 тысяч приставок Xbox Series X/S.

В отчете говорится, что за последнюю неделю Nintendo Switch оказалась самой востребованной консолью в Северной и Южной Америке, Азии и Океании, тогда как в европейском регионе лидировала PlayStation 5.