Новая MMORPG New World покорила Steam и Twitch

Недавно Amazon Games выпустила в закрытое тестирование свою новую игру. Проект New World в жанре MMORPG быстро набрал популярность и полюбился игрокам. Согласно данным сервиса Steamdb, количество активных игроков достигло отметки в 190 тысяч.

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Также проект обрел популярность и на Twitch. За игрой наблюдали почти 750 тысяч зрителей. В данный момент за New World наблюдают 140 тысяч человек.

Сейчас проходит закрытое бета-тестирование проекта. Чтобы стать одним из счастливчиков нужно было сделать предзаказ игры. В Steam она стоит 1299 рублей.