Появился геймплей шутера Aliens: Fireteam Elite

В сети появились первые записи живого геймплея Aliens: Fireteam Elite. Видео длительностью до 20 минут опубликовали разные игровые издания, в том числе Game Informer и GameSpot.

Журналисты показали разные эпизоды Aliens: Fireteam Elite, а также продемонстрировали геймплей за разные классы. Редакторы Game Informer снабдили ролик комментариями о кооперативном шутере на английском языке.

Релиз Aliens: Fireteam Elite намечен на 24 августа на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One и Series X/S. Желающие уже могут сделать предзаказ в цифровом магазине выбранной платформы по цене от 1 599 за базовую версию в Steam.