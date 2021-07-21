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Геймплей кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite

CyberSport.ru
1 час назад
В сети появились первые записи живого геймплея Aliens: Fireteam Elite. Видео длительностью до 20 минут опубликовали разные игровые издания, в том числе Game Informer и GameSpot.
Появился геймплей шутера Aliens: Fireteam Elite
Фото: СкриншотСкриншот
Журналисты показали разные эпизоды Aliens: Fireteam Elite, а также продемонстрировали геймплей за разные классы. Редакторы Game Informer снабдили ролик комментариями о кооперативном шутере на английском языке.
Релиз Aliens: Fireteam Elite намечен на 24 августа на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One и Series X/S. Желающие уже могут сделать предзаказ в цифровом магазине выбранной платформы по цене от 1 599 за базовую версию в Steam.
Геймплей от Game Informer:
Геймплей от GameSpot:
Геймплей от GamersPrey:
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