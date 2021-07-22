«Ведьмак» получил мобильную игру с дополненной реальностью

В The Witcher: Monster Slayer игрокам с помощью своих смартфонов необходимо будет выслеживать и убивать различных чудовищ. При это важно соблюдать именно подход к сражениям и каждому монстру. Через время разработчики мобильного проекта обещали добавить сюжетные задания, чтобы интерес игроков сохранялся дольше.