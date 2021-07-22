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«Ведьмак» получил мобильную игру с дополненной реальностью

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
Авторы AR-игры из вселенной «Ведьмака» под названием The Witcher: Monster Slayer представили трейлер по поводу выхода своего проекта. Игра доступна на Android и iOS, а сами разработчики рассказали об особенностях своего нового проекта.
«Ведьмак» получил мобильную игру с дополненной реальностью
Фото: СкриншотСкриншот
В The Witcher: Monster Slayer игрокам с помощью своих смартфонов необходимо будет выслеживать и убивать различных чудовищ. При это важно соблюдать именно подход к сражениям и каждому монстру. Через время разработчики мобильного проекта обещали добавить сюжетные задания, чтобы интерес игроков сохранялся дольше.
Встретиться с Геральтом не получится. Это связано с тем, что события The Witcher: Monster Slayer разворачиваются за много лет до приключений ведьмака Геральта.
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