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Релиз Lemnis Gate отложили до конца сентября

Игромания.ру
4 часа назад
Издательство Frontier Foundry и студия Ratloop Games Canada объявили об отсрочке релиза шутера от первого лица с элементами пошаговой стратегии Lemnis Gate. Игра теперь выходит не 3 августа, а 28 сентября.
Релиз Lemnis Gate отложили до конца сентября
Фото: СкриншотСкриншот
Разработчики уверяют, что игроки отлично приняли ранние версии игры и поддержали видение студии. Однако, чем ближе к релизу, тем становится яснее, что игре требуется больше времени для полировки.
Напомним, что завтра, 22 июля, стартует бета-тестирование Lemnis Gate. Оно пройдёт на РС и завершится 26 июля. Участие в нём могут принять все желающие.
Lemnis Gate выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, и PC (через Steam). Она будет доступна подписчикам Xbox Game Pass. Больше на Игромании Карточный баттлер Poker Quest вышел в ранний доступ Взрыв Луны, смерть Земли: анонсирована стратегия Sphere — Flying Cities The Last Video Store позволит побывать в последнем в мире пункте видеопроката
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