Релиз Lemnis Gate отложили до конца сентября

Издательство Frontier Foundry и студия Ratloop Games Canada объявили об отсрочке релиза шутера от первого лица с элементами пошаговой стратегии Lemnis Gate. Игра теперь выходит не 3 августа, а 28 сентября.

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Разработчики уверяют, что игроки отлично приняли ранние версии игры и поддержали видение студии. Однако, чем ближе к релизу, тем становится яснее, что игре требуется больше времени для полировки.

Напомним, что завтра, 22 июля, стартует бета-тестирование Lemnis Gate. Оно пройдёт на РС и завершится 26 июля. Участие в нём могут принять все желающие.