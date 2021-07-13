Just Cause: Mobile перенесли на 2022 год

Square Enix не выпустит мобильный спин-офф Just Cause: Mobile в 2021 году, как намеревалась изначально. Компания объявила о переносе даты релиза: игра выйдет на iOS и Android лишь в 2022 году. О более точных сроках речь пока не идёт.

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Причиной отсрочки назвали пандемию Covid-19 и необходимость перестраивать всю работу под условия локдауна. Это привело к тому, что ряд процессов выбился из рабочего графика. И, чтобы сгладить последствия, разработчикам решили дать дополнительное время.

В Just Cause: Mobile игрокам предстоит стать членами секретной программы Firebrand. Им будут доступны локации большого открытого мира, соревновательные режимы для трёх команд по десять человек, кооперативные миссии на четверых и дополнительные испытания.