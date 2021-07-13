В России подорожали игры для ПК

Часть игр для компьютеров из библиотеки Steam резко подорожала. Об этом сообщает издание DTF.

Фото: Steam Steam

Журналисты обратили внимание на рост цен тайтлов для ПК от студии Bandai Namco. Удорожание состоялось 12 июня, однако обновленные ценники заметили лишь спустя месяц. Стоимость игр повысилась в среднем на 15-25 процентов, однако в некоторых случаях тайтлы подорожали почти вдвое.

В частности, популярная игра Dark Souls III стала стоить 2499 рублей вместо 1999 рублей. Стоимость Code Vein и God Eater 3 увеличилась с 1799 до 2099 рублей. Резко подорожала Tales of Berseria, которая на данный момент доступна за 2099 вместо 999 рублей.

Представители Bandai Namco или Steam никак не прокомментировали удорожание тайтлов. Также не ясно, по какому принципу формировались ценообразование. Авторы отметили, что ценники на игры указанной студии изменились исключительно для российских пользователей — например, в магазинах Украины и Казахстана стоимость тайтлов не увеличилась.