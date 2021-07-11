Стала известна дата выхода FIFA 22

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе остаётся лицом футбольного симулятора. Вслед за FIFA 21 Мбаппе попал на обложку и FIFA 22. Более подробная информация о новом футбольном симуляторе будет представлена на предстоящей презентации EA PLAY 22 июля в 18:00 мск.