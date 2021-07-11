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Стала известна дата выхода FIFA 22

Чемпионат.comиещё 2
7 часов назад
Electronic Arts объявила дату выхода своего следующего футбольного симулятора. FIFA 22 выйдет 1 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbone One, ПК, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia.
Стала известна дата выхода FIFA 22
Фото: кадркадр
Также был представлен дебютный трейлер FIFA 22. В геймплее используется технология записи настоящих спортивных матчей под названием HyperMotion. Алгоритм машинного обучения анализирует 8,7 млн кадров захвата движений игроков в матчах и выводит анимации в режиме реального времени.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе остаётся лицом футбольного симулятора. Вслед за FIFA 21 Мбаппе попал на обложку и FIFA 22. Более подробная информация о новом футбольном симуляторе будет представлена на предстоящей презентации EA PLAY 22 июля в 18:00 мск.
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