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Копию компьютерной игры "The Legend of Zelda" продали за $870 000

Газета.Ru
6 часов назад
Не открывавшуюся с 1987 года копию компьютерной игры «The Legend of Zelda» продали на аукционе Heritage Auctions в Далласе за $870 000, сообщает сообщает Associated Press.
Копию "The Legend of Zelda" продали за $870 000
Фото: ZeldaZelda
«The Legend of Zelda знаменует собой начало одной из самых важных саг в играх; его историческое значение невозможно недооценить <...> это настоящее произведение коллекционирования», — считает Валари Маклеки эксперт по видеоиграм Heritage Auctions.
Компьютерная игра в жанре экшн-адвенчуры «The Legend of Zelda» появилась в 1986 году, и вскоре приобрела массовую популярность по всему миру, став со временем культовой игрой.
Ранее винтажный катридж с Super Mario Bros. продали на аукционе Heritage Auctions за $660 000.
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Игры,Associated Press,Даллас,
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