Копию "The Legend of Zelda" продали за $870 000

Компьютерная игра в жанре экшн-адвенчуры «The Legend of Zelda» появилась в 1986 году, и вскоре приобрела массовую популярность по всему миру, став со временем культовой игрой.

Катридж находился в идеальном состоянии, не распакованный с момента покупки в 1986 году. Изначально, он предназначался как рождественский подарок, но был утерян в ящике стола и забыт.