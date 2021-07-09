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Знакомство с враждебной группировкой The Eagles в Undawn

MMO13
22 часа назад
В симуляторе выживания Undawn придется сражаться не только против зомби, но и против различных группировок. Одной из них является The Eagles («Орлы»), про которых и рассказали разработчики.
Знакомство с враждебной группировкой The Eagles в Undawn
Фото: MMO13MMO13
The Eagles — это сила, с которой нужно считаться. На их стороне солдаты в отставке и спецназа, железной хваткой контролирующие зону блокады. Они исчезли после катастрофы, но вернулись в полном составе под руководством нового таинственного командира.
В трейлере ниже вы можете увидеть этих самых «Орлов» в действии. Как можно заметить, искусственный интеллект противников пока оставляет желать лучшего, поэтому хочется надеяться, что к релизу его доработают.
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