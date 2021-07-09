Знакомство с враждебной группировкой The Eagles в Undawn

В симуляторе выживания Undawn придется сражаться не только против зомби, но и против различных группировок. Одной из них является The Eagles («Орлы»), про которых и рассказали разработчики.

Фото: MMO13 MMO13

The Eagles — это сила, с которой нужно считаться. На их стороне солдаты в отставке и спецназа, железной хваткой контролирующие зону блокады. Они исчезли после катастрофы, но вернулись в полном составе под руководством нового таинственного командира.