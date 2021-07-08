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Индонезийский министр призвал запретить Fortnite в стране из-за созданной игроком карты

Чемпионат.com
11 часов назад
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно предложил запретить Fortnite в стране из-за созданной пользователем карты. На ней, по словам чиновника, можно уничтожить священное сооружение, которое напоминает Каабу — священное место для мусульман.
Индонезийский министр призвал запретить Fortnite
Фото: ReutersReuters
Epic Games ответила, что на самом деле карта была создана игроком в творческом режиме и данное сооружение не может быть разрушено.
«Мы хотели бы подчеркнуть, что наша команда уважает все религии и тесно сотрудничает с нашими создателями игрового контента, чтобы обеспечить безопасный игровой опыт для всех наших игроков», — заявили разработчики.
После ответного заявления от разработчиков министр поручил полицейским Индонезии расследовать ситуацию, разыскать и опросить создателя карты.
Игры,Индонезия,
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