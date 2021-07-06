$5 млрд заработали создатели Pokémon GO

Японии. Игра с элементами дополненной реальности Pokémon Go принесла своему издателю, американской компании Niantic Labs, рекордную выручку. За пять лет существования проекта создатели смогли заработать на нём $5 млн. Несмотря на солидный возраст Pokémon Go, выручка за первые шесть месяцев 2021 года увеличилась на 34% по сравнению с аналогичными результатами 2020-го. Больше всех в игру вкладываются жители США

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Статистику по доходам игры представила аналитическая фирма Sensor Tower. Её расчёты показали, что игра принесла разработчикам, в среднем, по $1 млрд в год. Самый значительный вклад в эту сумму сделали жители США и Японии. За пять лет они заплатили за игру $1,9 млрд и $1,5 млрд соответственно.

За первое полугодие 2021 года Pokémon Go заработала $641,6 млн. Это абсолютный рекорд среди игр с дополненной реальностью. Ближайший конкурент — Dragon Quest Walk — получил за тот же период $261 млн.

В 2020 году игроки потратили на Pokémon GO $1,3 млрд, что на 41% больше, чем в 2019-м. Игра и раньше устанавливала рекорды. В 2016 году она собрала $600 млн всего за три месяца.

Игра и раньше устанавливала рекорды. В 2016 году она собрала $600 млн всего за три месяца и стала самой быстрорастущей игрой. Игра и раньше устанавливала рекорды. В 2016 году она собрала $600 млн всего за три месяца и стала самой быстрорастущей игрой.

Многие аналитики считали, что со временем интерес к Pokémon GO спадёт, а доходы от проекта снизятся. Однако игре по-прежнему удаётся привлекать внимание пользователей. Разработчики вводят новых покемонов и добавляют функции. В 2020 году игра была адаптирована под карантинные требования с учётом локдаунов.