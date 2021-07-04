Утечка: следующую The Dark Pictures назовут The Devil In Me

Студия Supermassive Games зарегистрировала торговую марку для следующей The Dark Pictures — похоже, её назовут The Devil in Me. Пока к релизу готовится третья часть антологии House of Ashes, которая расскажет о столкновении американцев и боевиков в Ираке.
Во время битвы все они попадают в подземное хранилище химического оружия в горах — потом оказалось, что это погребённый храм шумерской цивилизации.
House of Ashes выйдет 26 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC, а The Devil in Me, видимо, появится в конце 2022 года.