Утечка: следующую The Dark Pictures назовут The Devil In Me

Студия Supermassive Games зарегистрировала торговую марку для следующей The Dark Pictures — похоже, её назовут The Devil in Me. Пока к релизу готовится третья часть антологии House of Ashes, которая расскажет о столкновении американцев и боевиков в Ираке.

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Во время битвы все они попадают в подземное хранилище химического оружия в горах — потом оказалось, что это погребённый храм шумерской цивилизации.