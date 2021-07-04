Анонсирована стратегия Feudal Baron: King's Land

Игрокам предстоит взять под своё командование средневековый город с прилегающими землями. Процесс стартует на раннем этапе: у нас горстка горожан и скромное поселение. Собирая ресурсы и продумывая эффективные пути их применения, мы будем пытаться привести свою вотчину к процветанию.Как водится, части производственных цепочек возьмут на себя специализированные здания. Торговля и налоговая система принесут нам главный ресурс, золото: его должно хватить и на нужды города, и на выплаты сюзерену.

На пути к процветанию — масса препятствий. Средневековье — подходящее время для пожаров или вспышек чумы. На нас могут пойти войной соседи, и в случае неудачи наше поселение будет стёрто с лица земли. А если вести жесткую политику, то крестьяне могут взбунтоваться, и из этого тоже ничего хорошего не получится.Даты релиза у Feudal Baron: King's Land пока нет, но игру можно добавить в список желаемого в Steam.