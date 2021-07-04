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Бунты, осады, чума: анонсирована стратегия Feudal Baron: King's Land

Игромания.руиещё 1
4 часа назад
Студия Sim Farm при поддержке вездесущей PlayWay анонсировала ещё одни новый проект. Помимо симуляторов капканщика, садовника и владельца тропического курорта студия делает историческую градостроительную стратегию Feudal Baron: King's Land.
Анонсирована стратегия Feudal Baron: King's Land
Фото: СкриншотСкриншот
Игрокам предстоит взять под своё командование средневековый город с прилегающими землями. Процесс стартует на раннем этапе: у нас горстка горожан и скромное поселение. Собирая ресурсы и продумывая эффективные пути их применения, мы будем пытаться привести свою вотчину к процветанию.Как водится, части производственных цепочек возьмут на себя специализированные здания. Торговля и налоговая система принесут нам главный ресурс, золото: его должно хватить и на нужды города, и на выплаты сюзерену.
На пути к процветанию — масса препятствий. Средневековье — подходящее время для пожаров или вспышек чумы. На нас могут пойти войной соседи, и в случае неудачи наше поселение будет стёрто с лица земли. А если вести жесткую политику, то крестьяне могут взбунтоваться, и из этого тоже ничего хорошего не получится.Даты релиза у Feudal Baron: King's Land пока нет, но игру можно добавить в список желаемого в Steam.
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