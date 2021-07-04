Dungeons & Dragons: Dark Alliance получила первый крупный патч

Кооперативный ролевой боевик Dungeons & Dragons: Dark Alliance вышел на прошлой неделе, однако получил смешанные отзывы как от критиков, так и от обычных игроков.

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Геймеры жаловались на проблемы с балансом, особенно во время одиночной игры, отсутствие возможности играть за одинаковых персонажей в кооперативе и возможности переназначать клавиши управления, баги и многое другое.

Теперь разработчики из студии Tuque Games выпустили первый крупный патч для игры, но его описание оказалось немногословным. Авторы отметили, что улучшили интерфейс и работу камеры, уменьшили сетевую задержку и исправили телепортационные атаки врагов.

Также разработчики внесли изменения в баланс, исправили ошибку, когда прогресс блокировался, если игрок возрождался после смерти босса, и улучшили «tethering», механику, которая удерживает врагов в определённой области, когда игрок убегает от них.