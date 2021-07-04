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Dungeons & Dragons: Dark Alliance получила первый крупный патч

Игромания.руиещё 1
7 часов назад
Кооперативный ролевой боевик Dungeons & Dragons: Dark Alliance вышел на прошлой неделе, однако получил смешанные отзывы как от критиков, так и от обычных игроков.
Dungeons & Dragons: Dark Alliance получила первый крупный патч
Фото: СкриншотСкриншот
Геймеры жаловались на проблемы с балансом, особенно во время одиночной игры, отсутствие возможности играть за одинаковых персонажей в кооперативе и возможности переназначать клавиши управления, баги и многое другое.
Теперь разработчики из студии Tuque Games выпустили первый крупный патч для игры, но его описание оказалось немногословным. Авторы отметили, что улучшили интерфейс и работу камеры, уменьшили сетевую задержку и исправили телепортационные атаки врагов.
Также разработчики внесли изменения в баланс, исправили ошибку, когда прогресс блокировался, если игрок возрождался после смерти босса, и улучшили «tethering», механику, которая удерживает врагов в определённой области, когда игрок убегает от них.
Наконец, теперь голосовой чат остаётся включённым после возвращения в Kelvin’s Cairn.
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