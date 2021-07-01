Nixxes Software внезапно стала частью PlayStation

Глава внутренних студий PlayStation Герман Хульст объявил в твиттере о покупке новой компании — Nixxes Software. Выбор удивляет по множеству причин: всю свою 22-летнюю историю студия работала с Eidos и Square Enix она занималась портированием игр и технической помощью студия не планирует заниматься своими проектами — лишь «техническим обслуживанием».

Nixxes станет частью PlayStation Studios Technology, Creative & Services Group, которая помогает другим внутренним командам PlayStation вроде Naughty Dog, Insomniac и Sucker Punch по техническим и производственным вопросам. Команда Nixxes наиболее известна по технически выверенным портам игр вроде Deus Ex и Tomb Raider. Они занимались портированием как на PC, так и на отдельные консоли.