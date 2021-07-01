В GTA V нашли способ обогнать суперкар на велосипеде

Фанаты GTA V обнаружили баг, позволяющий разогнать велосипед до большей скорости, чем могут достичь суперкары. Видео с воспроизведением способа было опубликовано на reddit.

Тест проводился на взлётно-посадочной полосе аэропорта Лос-Сантоса. Противником велосипедистов был суперкар Deveste Eight, один из быстрейших в игре. На старте машина моментально ушла вперёд. Но велосипедисты наклонились так, чтобы упереться друг в друга, что позволило им значительно превысить максимальную скорость этого вида транспорта. В итоге они успели догнать суперкар до конца ВПП.