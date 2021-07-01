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В GTA V нашли способ обогнать суперкар на велосипеде

CyberSport.ru
5 часов назад
Фанаты GTA V обнаружили баг, позволяющий разогнать велосипед до большей скорости, чем могут достичь суперкары. Видео с воспроизведением способа было опубликовано на reddit.
Тест проводился на взлётно-посадочной полосе аэропорта Лос-Сантоса. Противником велосипедистов был суперкар Deveste Eight, один из быстрейших в игре. На старте машина моментально ушла вперёд. Но велосипедисты наклонились так, чтобы упереться друг в друга, что позволило им значительно превысить максимальную скорость этого вида транспорта. В итоге они успели догнать суперкар до конца ВПП.
Ранее фанат GTA V прошёл игру без получения урона. Отслеживать достижение ему помогла модификация для GTA V под названием One Hit Knock Out, которая снижает здоровье персонажей до единицы. Игрок также не пользовался бронёй или специальными способностями героев.
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