У Rainbow Six Extraction не будет собственных оперативников

В разговоре с The Loadout руководитель разработки Rainbow Six Extraction рассказал, что у кооперативного шутера не будет собственных оперативников. По его словам, огромное количество оперативников, доступных в Rainbow Six Siege, более чем достаточно, чтобы охватить все варианты.

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Авторы отмечают, что рассматривали возможность создать новых персонажей, но позже решили, что гораздо интереснее перенести существующих героев в абсолютно новых контекст. Такой подход позволит команде добавлять новые слои лора и проливать на оперативников новый свет.

Однако это не означает, что в Rainbow Six Siege есть инопланетяне. Руководитель разработки отмечает, что Extraction — это сценарий «что если» во вселенной Rainbow Six.