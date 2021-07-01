У Rainbow Six Extraction не будет собственных оперативников

В разговоре с The Loadout руководитель разработки Rainbow Six Extraction рассказал, что у кооперативного шутера не будет собственных оперативников. По его словам, огромное количество оперативников, доступных в Rainbow Six Siege, более чем достаточно, чтобы охватить все варианты.
Авторы отмечают, что рассматривали возможность создать новых персонажей, но позже решили, что гораздо интереснее перенести существующих героев в абсолютно новых контекст. Такой подход позволит команде добавлять новые слои лора и проливать на оперативников новый свет.
Однако это не означает, что в Rainbow Six Siege есть инопланетяне. Руководитель разработки отмечает, что Extraction — это сценарий «что если» во вселенной Rainbow Six.
На E3 2021 компания Ubisoft представила первый геймплейный ролик Rainbow Six Extraction и поделилась подробностями кооперативного шутера. Релиз игры состоится 16 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. На старте игра получит поддержку кроссплея и кросс-прогрессии.