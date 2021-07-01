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Twitch лишила скандальную стримершу партнерской программы после очередного бана

CyberSport.ru
1 час назад
Администрация Twitch разорвала отношения со стримершей Дженел IndieFoxx Дагрес, которая недавно получила шестой бан на платформе. Девушка сможет вернуться к трансляциям, однако более у ее канала не будет бонусов от партнерской программы Twitch, включая эксклюзивные смайлики, платные подписки и доход от рекламы.
Шестой бан: Twitch лишил стримершу партнерской программы
Фото: СоцсетиСоцсети
IndieFoxx — одна из самых скандальных стримерш на Twitch. Она неоднократно получала краткосрочные блокировки за провокационные эфиры с контентом для взрослых. Например, вела трансляции в купальнике из бассейна, расписывало свое тело именами зрителей за донаты, а также популяризировала формат эротических ASMR-стримов.
Сейчас у канала IndieFoxx более двух миллионов подписчиков. Причем больше половины из них стримерша привлекла в июне, когда стала делать акцент на контенте для взрослых. Каждый день на канал Дагрес подписываются около 8 тыс. человек, а средний онлайн на её трансляциях составляет 13 тыс. зрителей.
Баны Дагрес в 2021 году и их длительность: 29 января — 3 дня; 1 февраля — 3 дня; 5 февраля — 3 дня; 24 февраля — 1 день; 10 апреля — 3 дня; 22 июня — 3 дня; 28 июня — действующий.
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