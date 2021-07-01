Шестой бан: Twitch лишил стримершу партнерской программы

Администрация Twitch разорвала отношения со стримершей Дженел IndieFoxx Дагрес, которая недавно получила шестой бан на платформе. Девушка сможет вернуться к трансляциям, однако более у ее канала не будет бонусов от партнерской программы Twitch, включая эксклюзивные смайлики, платные подписки и доход от рекламы.

Фото: Соцсети Соцсети

IndieFoxx — одна из самых скандальных стримерш на Twitch. Она неоднократно получала краткосрочные блокировки за провокационные эфиры с контентом для взрослых. Например, вела трансляции в купальнике из бассейна, расписывало свое тело именами зрителей за донаты, а также популяризировала формат эротических ASMR-стримов.

Сейчас у канала IndieFoxx более двух миллионов подписчиков. Причем больше половины из них стримерша привлекла в июне, когда стала делать акцент на контенте для взрослых. Каждый день на канал Дагрес подписываются около 8 тыс. человек, а средний онлайн на её трансляциях составляет 13 тыс. зрителей.