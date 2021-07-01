В Dead by Daylight стартовало событие в честь пятилетия игры

Dead by Daylight празднует свое пятилетие, в честь чего был запущен временный ивент, где игроки смогут получить различные эксклюзивные награды за участие в событии.
Фото: Behavior InteractiveBehavior Interactive
Во время мероприятия нам доступны амулеты, косметические предметы, в том числе на Дэвида Кинга и Призрака. Чтобы открыть эти награды, у всего игрового сообщества будет общая цель, по достижению которых все игроки будут получать разные призы.
Данное событие продлится с 30 июня по 15 июля. Ниже вы можете ознакомится с трейлером, посвященному годовщине Dead by Daylight: