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Временное событие с эксклюзивными наградами в честь годовщины Dead by Daylight

MMO13
26 минут назад
Dead by Daylight празднует свое пятилетие, в честь чего был запущен временный ивент, где игроки смогут получить различные эксклюзивные награды за участие в событии.
В Dead by Daylight стартовало событие в честь пятилетия игры
Фото: Behavior InteractiveBehavior Interactive
Во время мероприятия нам доступны амулеты, косметические предметы, в том числе на Дэвида Кинга и Призрака. Чтобы открыть эти награды, у всего игрового сообщества будет общая цель, по достижению которых все игроки будут получать разные призы.
Данное событие продлится с 30 июня по 15 июля. Ниже вы можете ознакомится с трейлером, посвященному годовщине Dead by Daylight:
Игры,Дэвид Кинг,
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