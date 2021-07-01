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В клиенте Battle.net нашли файлы и логотип следующей Call of Duty

Игромания.руиещё 1
2 часа назад
Пользователь сети под ником Helba, больше известный как создатель сайта BlizzTrack, который следит за новыми ассетами в Battle.net, обратил внимание, что в клиенте появились логотип и файлы следующей Call of Duty.
В клиенте Battle.net нашли файлы следующей Call of Duty
Фото: BlizzardBlizzard
До этого игра была известна под кодовым названием Vanguard, однако на логотипе можно увидеть другое кодовое название — Slipstream. При этом во внутренних билдах упоминается название Fore. Судя по всему, загруженные ассеты предназначены для внутреннего закрытого тестирования шутера.
Стилизация логотипа намекает на Вторую мировую войну. Это подтверждает сообщения СМИ о том, что события игры действительно развернутся во Вторую мировую. По слухам, анонс следующей Call of Duty состоится до конца лета через специальное событие в Call of Duty: Warzone.
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