В клиенте Battle.net нашли файлы следующей Call of Duty

Пользователь сети под ником Helba, больше известный как создатель сайта BlizzTrack, который следит за новыми ассетами в Battle.net, обратил внимание, что в клиенте появились логотип и файлы следующей Call of Duty.

Фото: Blizzard Blizzard

До этого игра была известна под кодовым названием Vanguard, однако на логотипе можно увидеть другое кодовое название — Slipstream. При этом во внутренних билдах упоминается название Fore. Судя по всему, загруженные ассеты предназначены для внутреннего закрытого тестирования шутера.