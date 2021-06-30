В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ratchet & Clank: Rift Apart получила поддержку 120 Гц дисплеев

Игромания.ру
3 часа назад
Для Ratchet & Clank: Rift Apart вышло обновление, которое добавило поддержку 120-Гц мониторов и телевизоров.
Ratchet & Clank: Rift Apart получила поддержку 120 Гц дисплеев
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Отметим, что речь идёт не о частоте кадров, а именно о работе с быстрыми матрицами в режиме Fidelity graphics. На таких матрицах задержка с новым апдейтом будет гораздо ниже, а fps будет фиксироваться на 40 кадрах.
Помимо чисто скоростных характеристик в Ratchet & Clank: Rift Apart добавили несколько полезных опций. Теперь можно отключить всплывающие сообщения Level Up, эффект Phantom Dash, который многим мешал в фоторежиме, скрыть броню и назначить на крестовину пропуск кат-сцен.
Естественно, к апдейту прилагается еще целый список мелких исправлений, но они затрагивают только незначительные баги.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители