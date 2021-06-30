Ratchet & Clank: Rift Apart получила поддержку 120 Гц дисплеев

Для Ratchet & Clank: Rift Apart вышло обновление, которое добавило поддержку 120-Гц мониторов и телевизоров.
Отметим, что речь идёт не о частоте кадров, а именно о работе с быстрыми матрицами в режиме Fidelity graphics. На таких матрицах задержка с новым апдейтом будет гораздо ниже, а fps будет фиксироваться на 40 кадрах.
Помимо чисто скоростных характеристик в Ratchet & Clank: Rift Apart добавили несколько полезных опций. Теперь можно отключить всплывающие сообщения Level Up, эффект Phantom Dash, который многим мешал в фоторежиме, скрыть броню и назначить на крестовину пропуск кат-сцен.
Естественно, к апдейту прилагается еще целый список мелких исправлений, но они затрагивают только незначительные баги.