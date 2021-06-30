Инди-автор обрушился на PlayStation с критикой

Гарнер отметил, что его критика наверняка «сожжёт мосты», однако добавил, что не видит смысла в «мосту, который ты даже не можешь перейти». Среди жалоб автора относительно PlayStation прозвучало следующее: У разработчиков нет возможности управлять продвижением собственных игр Для получения промо нужно буквально «прыгать через себя» и «умолять» Посты в блоге не настолько хороши, как кажется фирме Если игра не нравится представителям PlayStation, шансов на продвижение мало Исправить ситуацию нельзя Добавление в список желаемого никак не влияет на продвижение со стороны платформы Важна только оценка представителей PlayStation, но её критерии неизвестны Перед запуском нужно пройти невероятно сложную проверку через три поколения бэкенда, создать трейлер, оставить пост в блоге и социальных сетях Для последнего пункта нужно связаться с менеджером, найти которого самому невозможно Нельзя включить скидку на запуске игры без одобрения сверху, а это редкость Для гарантии продвижения в фичере нужно заплатить минимальную ставку порядка 25 тысяч долларов (то есть платная реклама) — и это «не учитывая 30% отчислений от выручки» Синхронизировать скидки для PlayStation и других платформ очень сложно и нужны специальные договорённости Для создания скидки на свой проект Neon Doctrine потребовался не один год — многие популярные разработчики сталкиваются с той же проблемой.Напоследок Гарнер отметил, что хотя консоль успешна и её техническое наполнение впечатляет, но процессы организации её авторов такие, будто «на дворе начало нулевых». Сам он понятия не имеет, как можно вырваться в лидеры на платформе — и никто не даёт ответа.В следующий раз, когда у интересующей вас игры нет скидки на платформе X или её не запускают на платформе X, пожалуйста, жалуйтесь им!Йэн ГарнерПозже источники портала Kotaku через два источника подтвердили заявления Гарнера относительно минимальных гонораров в 25 тысяч долларов. При этом цена за промо на одних выходных может достигать шестизначных сумм — это актуально и для Xbox.