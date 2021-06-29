Battlefield 2042 получит поддержку NVIDIA DLSS и Reflex

Electronic Arts и DICE объявили о том, что PC-версия Battlefield 2042 получит поддержку двух актуальных технологий NVIDIA: DLSS и Reflex.

Фото: Скриншот Скриншот

Напомним, что DLSS — это фирменная технология NVIDIA для апскейла картинки. То есть игра изначально рендерится условно в QHD, а потом при помощи тензорных ядер искусственного интеллекта повышается до 4K. Таким образом получается существенно повысить количество fps и почти не потерять в качестве картинки.

Reflex — гораздо более туманная технология, которая теоретически понижает инпут лаг, время от нажатия клавиши до результата на дисплее. Технически это реализуется через сокращение очереди кадров на процессоре, что требует прямой поддержки со стороны игры.