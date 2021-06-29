The Sabotage: в Польше готовят собственный ответ Among Us

Независимая студия Yeyuna, которая уже анонсировала градостроительную стратегию Chinese Empire, объявила, что работает над ещё одной игрой. И это The Sabotage, онлайновый социальный детектив — этот жанр стал крайне популярен после успеха Among Us.

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В The Sabotage нам предстоит отправиться в случайно сгенерированную шахту на поиски золота. Его местоположение видно на карте, надо лишь добраться, прорубая ходы в толще земли. Но задача осложняется тем, что один из команды шахтёров — саботажник, которые не остановится ни перед чем, чтобы всё золото досталось лишь ему.

У саботажника широкий спектр возможностей. Он способен подменить батарейки, чтобы оставить шахтёров в кромешном мраке, направить своих сотоварищей по неверному пути и даже подстроить обвал, чтобы замуровать их заживо.