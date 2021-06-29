В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

The Sabotage: в Польше готовят собственный ответ Among Us

Игромания.руиещё 1
1 час назад
Независимая студия Yeyuna, которая уже анонсировала градостроительную стратегию Chinese Empire, объявила, что работает над ещё одной игрой. И это The Sabotage, онлайновый социальный детектив — этот жанр стал крайне популярен после успеха Among Us.
The Sabotage: в Польше готовят собственный ответ Among Us
Фото: СкриншотСкриншот
В The Sabotage нам предстоит отправиться в случайно сгенерированную шахту на поиски золота. Его местоположение видно на карте, надо лишь добраться, прорубая ходы в толще земли. Но задача осложняется тем, что один из команды шахтёров — саботажник, которые не остановится ни перед чем, чтобы всё золото досталось лишь ему.
У саботажника широкий спектр возможностей. Он способен подменить батарейки, чтобы оставить шахтёров в кромешном мраке, направить своих сотоварищей по неверному пути и даже подстроить обвал, чтобы замуровать их заживо.
Создатели игры обещают короткие, десятиминутные сессии: если за это время золото отыскать не удастся, то шахтёры проиграют, а саботажник победит. О сроках релиза The Sabotage пока ничего не объявляют.
Игры,Польша,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители