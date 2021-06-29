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Forza Horizon 4 перестанет получать новый контент с сегодняшнего дня

Игромания.руиещё 1
1 час назад
Разработчики из студии Playground Games объявили, что с сегодняшнего дня Forza Horizon 4 перестанет получать новый контент. Это связано с приближающимся релизом пятой части.
Forza Horizon 4 перестанет получать новый контент
Фото: Игромания.руИгромания.ру
После выхода обновления Series 37, релиз которого состоится сегодня, 29 июня, все последующие обновления будут содержать награды, чемпионаты и испытания из обновлений с Series 7 по Series 32. При этом команда продолжит исправлять баги игры.
Что касается обновления Series 37, главным нововведением стал первый мексиканский суперкар VUHL 05RR, который будет доступен за прохождение сезонного чемпионата VUHL In The City.
Также игроков ждёт режим High Stakes в Super7, где у них есть шанс получить призы после каждого раунда испытаний. Если они решат перейти к следующему раунду, эти призы, включая более эксклюзивные автомобили, станут более ценными. Если же игроки провалят хотя бы одно испытание, они потеряют все награды.
Релиз Forza Horizon 5 состоится 9 ноября на Xbox Series и PC.
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